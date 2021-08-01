無論是哪個國家，只要是一個人居住的獨居女子，即使在自己的家中，也必須時時注意自身的安危。日本一名女星日前在個人社群平台上分享家中突然沒水的離奇事件，沒想到竟收到不少網友提醒「是圈套」，讓她瞬間被嚇壞。

日本創作型女歌手兼演員岡田茜，擁有甜美的臉蛋及嗓音，加上清新的氣質，讓她在網路上逐漸打開知名度。7月29日她在個人推特上發出貼文，分享自己的「缺水驚魂」意外受到矚目，貼文中她表示當天接近中午時，打開家中的水龍頭竟沒有出水，讓她感到十分納悶，打電話到自來水公司確認，自來水公司人員卻要她走到家門外的自來水總開關，確認是否有開啟，她便聽從指示到外面查看，沒想到總開關真的莫名被人關上，重新開啟後家中才恢復供水。

事後，岡田茜越想越奇怪，再度打電話向自來水公司確認是否有派人來關上，卻得到「沒有」的答案，讓她忍不住上網一查，才發現這個可能是一種「犯罪手法」。嫌犯利用獨居女子不會因為這種小事而報案的心態，只要引誘獨居女子自行走出門外，就能藉此攻擊並潛入其家中行竊甚至性侵，岡田茜看完後頭皮發麻趕緊分享到網路上，提醒獨居女性要小心安全。

沒想到貼文一PO出後，不少網友紛紛留言分享類似經驗，其中一名網友甚至表示，不久前家中也發生與岡田茜一樣的缺水情況，沒多久後她就發現家門外的牆壁及腳踏車都被塗鴉做上記號，向警方報案並裝上3台監視器後，才終於抓到那名可怕的跟蹤狂。

不過，也有網友提醒岡田茜「不要遇到怪事就公開」，因為若是她真的被嫌犯盯上，又PO文告訴大家，那就可能中了嫌犯的圈套，讓他知道「獵物上鉤了」。