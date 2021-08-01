大自然中大部分的生物都是由母親獨自養育幼崽，父親很少參與其中，然而近日印度老虎保護區中卻出現了罕見的現象，一隻雄性老虎竟在雌虎去世後，主動照顧4隻被遺留下來的幼崽，不但幫忙捕捉獵物回來給牠們享用，還教導牠們狩獵的技巧，讓專家們看了都大吃一驚。

根據《印度斯坦時報》報導，5月15日時一隻雌虎在中央邦北部的潘納老虎保護區（Panna Tiger Reserve）中過世，留下了4隻當時僅8個月大的幼虎，林業部官員擔心尚未學會捕獵的幼崽無法生存，急忙在保護區中尋找牠們的身影，然而卻意外地發現一隻代號為P243的雄虎主動承擔起照顧的責任。

據潘納老虎保護區的報告顯示，P243正是過世雌虎的伴侶，「牠們在一起已經2年多了，沒看過P243和其他雌虎有任何互動」。此外林業部門也在保護區內設下了許多監視鏡頭，觀察雄虎和幼崽們的生活情況，發現雄虎每次獨自外出，都不會離開幼崽超過2天，而且都會在遠離牠們棲息地的地方捕獵，再將到手的獵物帶給孩子享用。

如今這些幼崽在父親的教導之下，逐漸學會了狩獵的技巧，不過目前牠們還無法透過追逐來捕捉獵物，因此只能趁著夜晚偷襲在森林中休息的牛群，隨著孩子漸漸長大，雄虎也開始和牠們保持距離，以便牠們擁有足夠的空間，學習在森林裡生存的技巧。

森林首席保護官庫瑪爾（Alok Kumar）指出，在排除人為干涉的情況下，沒有母親陪伴的幼虎很少有機會能夠生存下來，並直言這樣的現象十分罕見，因此研究團隊將會持續關注雄虎和幼崽的互動模式，以便更加了解老虎的各種行為。