英國一名男子平時十分喜歡拿著金屬探測器到處尋寶，為自己賺取零用錢，沒想到去年他在常去的酒吧後院中，竟發現1000多枚第8世紀所鑄造的稀有金幣，經過專家鑑定後不僅確認為真品，也將可能以高價賣出。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自英國沙福郡（Suffolk）的40歲男子路克馬奧尼（Luke Mahoney），在當地經營一家金屬探測器公司，自己平常的興趣也是拿著探測器四處尋寶，偶爾可能會因此賺到零用錢。

去年8月，路克馬奧尼一如往常的拿著自家的金屬探測器到處閒晃，無意間走到常去的酒吧後院，竟意外找到1000多枚的古老錢幣，讓他相當興奮。在酒吧老闆的同意之下，他找來的好友輪流在這塊15英畝（約6萬平方公尺）的土地上挖掘，甚至在車上過夜，最後他們一共挖到1061枚古老錢幣，在上個月交由專業團隊進行鑑定。

沒想到經過檢測後發現，這些古老錢幣皆為真品，大多來自1573年伊麗莎白年代所用的先令（Shilling），及1641年查理一世國王年代所使用的半克朗（Half Crown），另外還有1枚威塞克斯國王埃格伯特（Ecgberht）時代所鑄造的金幣，大約是在西元802至809年左右出土，目前全球僅有8件，除了他手上的那枚金幣外，其他7枚都被保存在英國大英博物館內，相當稀有罕見。

骨董鑑定專家奈傑爾米爾斯（Nigel Mills）表示，這個金幣是由高純度的黃金鑄造而成，重量約為4.82克，而高純度的黃金具有延展性及易碎性，因此相當容易被磨損。

事後，路克馬奧尼將這些錢幣交由英國公司Dix Noonan Webb負責拍賣。拍賣負責人彼得（Peter Preston Morley）推測表示，當時的人們應該正在進行某種盛大的宗教儀式才會鑄造這麼多錢幣，其背後的歷史意義一定十分驚人。另外他也大膽預估，這枚金幣有可能在9月8日的拍賣會上，以20萬英鎊（約新台幣780萬）的高價賣出。