狗狗是人類最忠心的伙伴，有不少寵物犬看到飼主身體不舒服或情緒低落，都會主動上前給予安慰。近日大陸一名飼主因為得了急性腸胃炎，嘔吐症狀嚴重，所以一整天都沒有吃東西，從醫院回到家後，她飼養的玩具貴賓犬十分心疼，居然主動幫忙剝了一顆牠最愛的栗子給飼主吃。

根據陸媒報導，這名大陸女飼主養了一隻名叫「小糯」的黑色玩具貴賓犬，牠平時精力非常旺盛，就算飼主帶牠去爬整天的山都不會累，而且牠還非常貪吃，很喜歡偷藏食物在自己的窩裡，在眾多食物中牠最喜歡的就是栗子，甚至還學會了剝栗子的技能，讓飼主覺得好氣又好笑。

小糯平時最喜歡吃栗子，甚至練就了剝栗子的技能。(圖/翻攝自小紅書/@王小糯是個黑狗)

前陣子飼主因為突發急性腸胃炎，嘔吐症狀非常嚴重，讓她一整天幾乎都沒有進食，從醫院吊完點滴回家後，小糯見她的精神很不好，感到十分心疼，為了安慰心愛的飼主，小糯趁著飼主躺在床上休息的時候，偷偷跑回自己的狗窩開始剝起栗子。

起初飼主還以為小糯只是自己想吃，然而不久後牠突然跳上床，將剛剛剝好的栗子放在她的面前，對此飼主感到相當意外，沒想到小糯居然會把自己最喜歡、珍藏的栗子送給她吃，而且還露出了擔憂的表情，讓她頓時感動不已。

事後她將這段故事分享到小紅書上，不少網友看到也都覺得小糯的行為十分暖心，紛紛留言：「毛孩子好通人性啊」、「照片看得我都要融化了」、「真是個體貼的好寶寶」、「天啊！這是什麼小天使！」、「這就是別人家的毛小孩…」。