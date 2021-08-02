無論哪一個國家的選手，想要登上奧運神聖的殿堂，私底下必須花費相當多的時間與精力不斷練習，甚至在確認出席比賽後卯足全力鍛煉。但美國一名撐竿跳選手原本並沒有在奧運選手的名單內，卻被臨時通知上場比賽，讓他直呼「整個過程都很瘋狂」。

根據美國媒體《今日美國》的報導，來自美國的撐竿跳選手麥特路德維格（Matt Ludwig），先前在徵選國家代表隊的比賽中不幸落敗沒被選上，因此他留在美國繼續自我鍛煉，將重心放在2024的巴黎奧運，但沒想到在美國隊出發前往東京的前一天，也就是7月28日晚上11點，他突然接到經紀人打來的電話，要求他趕緊收拾行李與其他運動選手一起搭乘飛機前往東奧，而飛機大約在8小時後就要起飛。

當時，麥特路德維格正在準備從俄亥俄州的公寓中搬到其他地方，因此接到電話相當錯愕，詳細詢問之下才知道，原本參賽的選手山姆肯德里克斯（Sam Kendricks）竟在出發前檢驗出罹患新冠肺炎，因此改由他代替上場。收到通知後他只好趕緊改變行程，隔日凌晨4點便開車衝往阿克倫大學（UOA）拿竿子，緊急趕往克里夫蘭霍普金斯國際機場與其他選手會合。

經過長時間的飛行，麥特路德維格在30號下午4點抵達東京，並入住選手村，趕緊上床睡覺調時差，接著31日上午9點40分左右參加預賽，儘管他卯足了全力越過前面2道橫竿，卻在第3道挑戰中落敗，以5.5公尺的成績位居第10名。

麥特路德維格接受採訪時表示，能夠來到東京成為奧運選手，讓他心中充滿感激，但這幾天的心情就像坐雲霄飛車一樣忽上忽下，這麼特殊的經歷不僅讓他更加振奮，也絕對會改變他的一生。