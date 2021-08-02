美國一名女子今年5月到黃石國家公園旅遊，途中看到母熊帶2隻小熊的畫面，竟不顧公園內的規定，直接下車近距離拍攝，直到母熊逼近她後才轉身離開，不過這誇張的一幕全被一旁的遊客拍下並舉發，目前園方已經以騷擾動物的罪名向她提告。

綜合外媒報導，伊利諾州女子德琳（Samantha Dehring）在5月15日到黃石國家公園旅遊，途經咆哮山（Roaring Mountain）區域時，正好碰到一隻母熊帶著2隻小熊，由於園方規定民眾必須和熊保持300英尺（約91公尺）距離，遊客們都紛紛返回車上，只有德琳異常興奮，直接拿出手機上前近距離拍照，母熊感受到陌生人靠近後，憤怒地衝向德琳並作勢攻擊，她才終於轉身離開。

不過這段誇張的行為全被一旁的遊客拍了下來，並上傳到網路，引發大量網友撻伐，黃石國家公園隨後也收到相關舉報，在5月25日公布影片截圖，希望能夠透過公眾的力量找到對方。而德琳在個人臉書上PO出大量熊的照片，還發文感嘆：「完全被這個地方的美麗震撼到了」，因此園方很快就鎖定她是那名違規遊客。

不久後德琳被黃石國家公園以聯邦法中的「禁止餵食、碰觸、戲弄、驚嚇或意圖騷擾野生動物築巢、養育或其他活動」，以及「反封閉和使用限制」等罪名向她提出告訴，預定將在8月26日到懷俄明州的聯邦法院出庭應訊。