台北市對於許多外國人來說，是來台灣必到的都市之一，因為它不僅是台灣的首都，也是最繁華無比的都市。而法國相當知名的太空粉絲專頁，近日便在網路上分享了一張由太空站所拍攝到的「台北夜景」衛星圖，金黃色的燈光與整齊的道路，都讓網友看了直呼「太美了」。

法國知名太空粉絲專頁「國際太空站83」（ISS83），創立以來經常在專頁上分享太空人在太空艙裡的生活點滴，也會不定時分享衛星影片及照片，讓網友更了解宇宙中的各種狀態，吸引不少太空迷的喜愛。

7月30日這天，粉絲專頁也再度更新一張衛星圖，而拍攝的地區就是台北都會區，從照片中可以清楚看到台北市的中山高、中正橋、市民大道、洲美快速道路，以及新北市的板橋、三重、新莊等各個區域，就連新店溪、大漢溪及淡水河也都清晰可見。

即使這張衛星圖是距離地球平均海拔400多公里處的高空中拍攝的，但整個都會區燈火通明，棋盤式的整齊道路散發出金黃色的光芒璀璨迷人，讓人忍不住想多看幾眼。

照片PO出後短短3天，便吸引超過6000多人按讚，以及2000多人分享，更有不少法國網友紛紛留言「想不到台北這麼美」、「我去過台北，那裡是個不錯的地方」、「閃閃發光實在太美了」、「照片看得我好想去那個地方」、「這是我看過最美的夜景衛星圖」。