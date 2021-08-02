美國一名女子在2016年領養了一隻不列塔尼獵犬，然而某天牠離家出走到附近公園玩耍，意外在過馬路的時候被一台卡車輾過右前腿，女子找到愛犬後帶牠趕往醫院，但最終還是不得不進行截肢手術，儘管失去了一隻腳，但這隻狗狗依舊積極地生活，甚至學會了用2隻後腿站立、跑步，勵志的故事讓所有網友都相當感動。

根據《鏡報》報導，美國女子肯蒂（Kentee Pasek）在2016年收養了一隻當時還是幼犬的不列塔尼獵犬（Brittany Spaniel），並將牠命名為德克斯特（Dexter），然而某天德克斯特獨自離家出走，跑到家附近的公園玩耍，豈料過馬路時遭到一台卡車輾過右前腿，肯蒂找到牠後急忙將愛犬送往鄰鎮的醫院，「我們不知道牠能不能撐過這45分鐘的車程，也不知道牠能不能撐過那天晚上」。

所幸在經過1年的治療、5次的手術過後，德克斯特總算恢復健康，不過牠卻因此失去了自己的右前腿，左前腿也被打上骨釘，導致德克斯特並不能像一般的狗狗一樣行走，牠接受了一段艱辛的復健過程，重新學習走路，如今已經6歲的德克斯特已經學會用2隻後腿站立、行走，甚至是奔跑。

身為德克斯特的飼主，肯蒂對於牠的遭遇十分痛心，不過德克斯特始終保持著積極開朗的心態，讓她深受感動，「這是一條漫長的道路，每天我都在想『我們到底遭遇了什麼』，但牠卻總是積極樂觀、熱愛生活。那段時光肯定是一趟不容易的旅程，不過現在德克斯特認為自己只是一隻普通的家犬」。