許多人搭飛機時都會穿著輕鬆的服飾，讓自己在長時間的飛行過程中不會太拘束，但在疫情期間若是穿得太輕便或是稍不留神，很可能就會讓細菌上身。近日一名空少便跳出來奉勸大家「搭機時千萬不要做的5件事情」，吸引網友的熱烈討論。

根據英國媒體《太陽報》的報導，TikTok帳號為「@tommycimato」的男網友湯米西馬托（Tommy Cimato），本身是一名空少，因此經常透過社群媒體與網友分享各地旅遊的經驗以及搭機時小技巧。

近日湯米西馬托再度更新影片，以「搭機時千萬不要做的5件事情」為主題來奉勸網友。第1件事情，不要「赤手」按下廁所裡的沖水按鈕，因為在你還沒有洗手前就按下那個按鈕實在太不衛生了，很多人也都這麼做，因此上面孳生了不少細菌，建議隔著一張紙巾或是衛生紙按壓避免細菌上身。

第2件事情是不要忘記喝水，飛機上其實非常乾燥，不少人搭飛機都超過10個小時，這段期間不外乎看書、看電影或是睡覺，但很多人卻忘記喝水；第3件事情是不要將頭靠著窗戶睡覺，因為你從來不知道前一個旅客有沒有洗頭，或是後面的小孩曾經在這片窗戶上塗抹過什麼可怕的東西。

第4件事情就是千萬別穿短褲搭機，因為椅墊其實不常清洗，前一個客人曾經潑撒過什麼東西在椅墊上，或是否有好的衛生習慣其實不並清楚，因此建議大家穿長褲或長裙搭飛機；第5件事情，千萬不要害怕告訴空服人員你不舒服，或是需要任何食物或水，因為空服員並不了解每個人的身體情況，一定要說出來，他們才能替你處理。

影片PO出短短5天便吸引超過300萬人觀看，網友紛紛留言「這段影片告訴我們，飛機裡充滿著可怕細菌」、「原來椅墊不經常清洗」、「天哪！我都穿短褲搭飛機」、「椅墊感覺就不會是乾淨的」、「看來在飛機上會碰到的地方都得先消毒」引發話題。