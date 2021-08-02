英國一名男子和家人在今年1月搬進了新家，直到最近才開始拆除舊壁紙，然而卻意外在牆面上發現一則來自1975年的訊息，男子一家人對此都感到相當驚訝，於是決定拍攝照片，在網路上尋找作者，沒想到竟真的找到了當初寫下這段文字的人。

A family found the unusual message asking what the future was like as they stripped wallpaper - and have now tracked down the author.



✍🏻 ⁦@F_Aziz99⁩ https://t.co/Rh7LEfnayW — Luke Beardsworth (@LukeBeardsworth) July 30 2021

根據《LancsLive》報導，英國男子墨菲（Karl Murphy）和家人在今年1月搬進了新家，但直到最近才開始準備裝修，當他們在女兒房間拆除壁紙時，意外在牆上發現了一段以潦草字跡寫下的文字：「我在這裡，你在那裡，時間將我們隔開，未來會是什麼樣子呢？或者我就是過去嗎？唯一的解答是－你是我的未來，我是你的過去。祝你有個美好的一天」。

作者本人也在文末寫上了自己的名字艾琳（Eileen Walmsley），並標註這段文字創作於1975年。有趣的發現讓墨菲一家人相當驚喜，於是拍下照片上傳到網路，希望能找到這位來自過去的作者，幸運的是很快就有人找上他們，稱自己認識艾琳，雖然她目前已經搬走了，但對方表示會盡力聯絡到她。

不久後墨菲就和艾琳本人取得聯絡，現年62歲的她回憶過去，表示這段文字是在14、15歲左右寫下的，當時得知要裝修房間後，就想要做點什麼事，「我想到了時間和時間旅行，以及我們是如何連結在一起的，所以就寫下了這首詩」。

艾琳也指出自己從小在那棟房子長大，裡面充滿了許多曾經的快樂回憶，她很高興墨菲一家找到了她在46年前留下的詩，「它讓我想起了當時的心情，以及我對生活、生活變化、年輕時代對未來的浪漫憧憬」。