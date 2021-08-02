無論前往哪裡旅行，只要看到沼澤地就可能會暗藏危機。英國一名男子日前與家人一同前往馬爾地夫旅遊時，想要快速穿越海灘附近的一處沼澤，沒想到當他一跨出腳步立刻掉進泥坑中，讓周圍的親朋友好友全看傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名來自英國薩默塞特的50歲男子馬丁路易斯（Martin Lewis），日前與妻子及其他的親朋好友一同前往馬爾地夫旅遊。當天他們租了摩托車直衝沙灘玩耍，途中經過一片沼澤地擋住了他們的去路，穿著短袖上衣搭配寬鬆長褲及拖鞋的馬丁路易斯，率先走在沼澤旁將拖鞋拎起來，確認泥地是否可以踩踏。

確認安全無虞後，馬丁路易斯便跨出一大步，打算走捷徑直接跨過這片泥濘，沒想到他疑似判斷失誤，一跨腳便撲通的一聲消失在畫面中，整個人陷入4公尺深的泥坑，當下所有人都被他嚇壞，過了幾秒鐘之後他才終於探出頭來，緩慢又狼狽的爬出泥坑，他的妻子見他滿身淤泥的模樣，則是在一旁笑到不行，並將這段影片拍下上傳。

網友看到影片後紛紛留言「沒想到底下竟然這麼深」、「這段影片並不好笑，有些人跌進去後就爬不出來了」、「真的不要貪圖方便還是走該走的路吧」、「雖然我也忍不住笑了，但真的好險他有爬出泥坑」、「真是驚險5秒鐘」，意外引發話題。