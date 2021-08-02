泰國近日真是內憂外患不斷，政府除了忙著防止新冠肺炎疫情在各地持續擴散，還要防止獼猴的侵略。日前泰國某處便有上千隻獼猴突然湧入市區當中搶劫食物，造成交通打結，有民眾將這段驚人的畫面拍下上傳，讓網友們全看傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，位於泰國華富里府的一處商業區道路上，突然闖入上千隻的獼猴在街上亂竄，而且牠們似乎一點都不怕人，看到路邊攤販所擺放的食物，便大搖大擺的拿走在路上啃食起來，甚至一大群獼猴直接停在馬路中央休息或是嬉鬧、打架，直到駕駛按喇叭或是有民眾拿棍棒揮舞牠們才願意移位，現場一片混亂，還不時聽到民眾發出的尖叫聲。

當地一名獸醫師蘇帕卡恩考肖特（Supakarn Kaewchot）表示，這些獼猴平時就住在附近一處荒廢的寺廟內，只要有遊客經過便會餵食牠們，造成獼猴不但不怕人類還變得十分有攻擊性。雖然當地政府官員已提出大規模的節育計畫來控制猴子的數量，但目前為止仍十分龐大，而近日因新冠肺炎疫情爆發遊客減少，使牠們沒有充足的食物來源，便開始侵入附近民宅，讓不少居民倉皇逃離家園。

事實上，泰國華富里府素有「猴城」之稱，當地的猴子多達上千隻，不少遊客便是衝著牠們而來，當地政府每年還會舉辦一場超豪華的「猴子自助餐節」（Monkey Buffet Festival），以豐富的水果大餐來感謝猴子對當地觀光經濟的貢獻，只是沒想到最後卻造成猴子數量不斷激增，讓民眾相當困擾。