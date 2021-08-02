情侶交往到一定程度時就會進入「見家長」的階段，但如何給另一半的父母帶來好的印象，卻是一件不容易的事。外國一名男網友日前到女友家作客，到達門口的時候他正準備掛斷和朋友的電話，並和對方說：「我要去見那個混蛋了」，沒想到一抬頭就看見女友家門口竟裝有監視器，讓他瞬間超級崩潰。

根據《鏡報》報導，男網友「@ corighteous」近日在TikTok上分享了自己出糗的經驗，他當時一邊和朋友打電話，一邊準備進去女友家，在走到門前要掛電話之時，他和朋友說了一句：「好吧，就先這樣，我要去見見那個混蛋了」。

沒想到話才講到一半，他一抬頭就看見女友家門口安裝了一個視訊門鈴，這才驚覺剛剛所說的話都被監視器給錄了下來，讓他瞬間崩潰地碎念了一聲：「可惡」，接著尷尬地往右轉離開門前。

影片曝光後很快就吸引大批網友觀看，截至目前為止觀看次數已經超過240萬，不少人都替他感到尷尬，同時也覺得非常有趣，紛紛笑說：「如果是我爸，肯定會拿出他的散彈槍跟你打招呼」、「我希望你趕快轉身回家，因為這段影片絕對會被她爸爸看到」、「如果我是你女友，你現在已經單身了，好險我男友懂得尊重」、「看來是時候分手了」、「私底下原來這樣稱呼女友家人，真面目露出來了吧」。