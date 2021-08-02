美國日前發生一起離奇的車禍案件。一名男子開車行經加利福尼亞的高速公路時，前方突然出現一道咖啡色的煙霧朝向他襲來，仔細一看竟然是一輛銀色的小客車，嚇得他緊急剎車，並趕緊通報警方前來處理。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名美國男子7月份開車載著2名女性好友行駛在尤巴市的99號公路時，當他一轉彎前方突然出現一道咖啡色的不明黑影，距離更靠近一點才發現一台銀色轎車不知從何處飛躍而來，接著就聽到車上的女乘客發出驚恐的尖叫聲，男子也被嚇到緊急剎車。

那台轎車就這樣在他們面前墜毀，在路面上翻滾好幾圈才停止下來，當下車上的所有人雖被嚇傻不斷發出尖叫聲，但男子還是趕緊回過神來打電話給警方，並下車察看車上是否有人員傷亡。

警方到場後緊急將女駕駛從變形的轎車中拖出，並將她送往醫院治療，所幸經過醫生的評估女駕駛只有些微的擦傷，沒有任何的生命危險。但經過警方的調查發現，這名女駕駛在不久前疑似因下錯交流道緊急在車道上倒退並撞上其他車輛，她為了逃離現場加速衝撞，車子一時失控才飛噴出高架橋，而且還剛好穿過電纜線之間，讓警方相當傻眼。