現代科技越來越發達，還有許多智能系統可以進行人臉、形狀辨識，不過偶爾還是會鬧出笑話。大陸一名女飼主近日帶自家柯基外出散步，沒想到才剛踏進電梯不久，電梯的偵測警報就把柯基誤認成電動自行車，不斷發出警告，讓女飼主感到哭笑不得。

根據《新聞晨報》報導，江蘇無錫一名女飼主近日帶著愛犬外出，沒想到才剛踏進電梯，警報就突然亮起閃光，還有一道男聲不斷重複警告著這名飼主「電動自行車禁止入內」，但電梯裡就只有這名飼主和她所飼養的柯基，莫名的警報讓她感到非常不解，好奇到管理室一問，才知道原來警報系統誤把柯基錯認成電動自行車，造就了這場烏龍事件。

對此飼主感到無言又好笑，開玩笑地吐槽：「如果非要說牠是電動自行車的話，牠大概就是嬰兒款的電動自行車」。新聞曝光後不少網友也覺得很傻眼，紛紛留言：「你見過這麼可愛的小車車嗎？」、「柯基頂多是電臀車，怎麼可能是電動自行車」、「有這麼矮的電動自行車嗎？」、「哪有屁股這麼翹的電動自行車」。

事實上會造成這起誤會，最主要是因為大陸近來電動自行車的自燃、爆炸事件實在太多了，被認為有高度的安全疑慮，尤其是曾有人將電動自行車推到電梯內，結果卻突然自燃，導致當時電梯上的乘客都受了傷，為了防止類似的事件再度發生，不少社區都已經嚴格禁止電動自行車進電梯，甚至裝設了智能辨識的警報器。