美國近日發生一起離奇的死亡意外，一名4歲男童某天晚上被祖母哄睡後，隔天一早竟不見蹤影，家屬情急之下趕緊報案，並找來左右鄰居幫忙找尋孩子的蹤跡，沒想到最後竟然在房間裡的玩具箱中發現男童，但他卻已成冰冷屍體。

根據外國媒體的綜合報導，這起事件發生在美國猶他州的哈里肯市（Hurricane City），一名4歲男童卡切瓦利斯（Kache Wallis）在父母離異後便跟著父親及祖母一同居住，晚上也由祖母哄騙入睡。7月24日祖母一如往常的將卡切瓦利斯哄睡，隔日醒來後卻發現卡切瓦利斯不見了，在家中找尋許久未果，以為是被生母艾莉卡卡蕾爾（Erika Carrell）偷偷帶走因此趕緊報警。

但經過警方的調查，孩子並沒有在生母身邊，他們只好在附近進行地毯式的搜索，並拜託鄰居及社區機構幫忙找尋，同時發布尋人啟事卻始終找不到男童，直到警方回到男童家中再次搜索，才在房間裡的玩具箱內發現男童的屍體，讓家屬悲痛萬分。由於男童身上並無外傷，警方研判應該是男童自行爬進去，最後因「位置性窒息」而意外死亡。

警方事後也提醒所有家長，避免在家中放置空的大收納盒或是玩具箱，身形嬌小的孩童可能一個不注意便爬進去卻自己出不來，因此一定要多加小心才能避免憾事發生。