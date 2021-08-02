大部分的人都很怕遇到三寶駕駛，他們不但可能讓別人受傷，甚至還會讓自己陷入困境中。英國一名駕駛日前到海邊玩耍，卻不幸遇上漲潮，原本停在沙灘上的汽車瞬間被海水包圍，沒想到這名駕駛竟異想天開，打算開車衝過海水回到安全地帶，結果才剛開到水中汽車就開始下沉，讓四周的民眾都十分傻眼。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在威爾斯圭內德郡（Gwynedd）的威爾斯海灘（Welsh beach），一名駕駛將自己的休旅車停放在沙灘上，雖然多次被警告這裡是危險區域，不過他仍堅持不移動停車位置，直到海水開始漲潮，他的休旅車逐漸被海水包圍後才驚覺大事不妙。

從影片中可以看到，這名駕駛為了擺脫受困的窘境，居然異想天開，想要開著車衝過水面、回到安全區域，不過他才剛加速開到水中，汽車就開始下沉，所幸現場有一名男子游過去拯救了駕駛，他一下車就立刻打開行李箱，試圖拿出所有能夠帶走的財物。

據目擊者威廉姆斯（Ed Williams）表示，當天晚上11點左右那輛黑色休旅區已經幾乎被淹沒了。他也指出自己在威爾斯海灘經營了一個小型的露營車營地，所以經常看到類似的情況發生，有不少三寶都會無視海灘上的警示牌，或是海灘管理員的警告，讓自己陷入不必要的困境中。