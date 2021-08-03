許多人出生到現在，或許都沒有因為身上的病痛送醫檢查過，但沒症狀並不代表身體沒問題，巴西日前就傳出一起離奇的猝死意外。一名15歲的未成年少女偷嚐禁果，凌晨與另一名男子相約在車內進行性行為，但過程中她卻突然心臟病發，嚇得男子趕緊將她送醫卻已經來不及。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，來自巴西的15歲未成年少女加布里埃爾迪克森（Gabrielly Dickson），本月1日凌晨背著家人外出，與一名26歲男子相約見面，並在車內開心激戰，但在歡愉的過程中加布里埃爾迪克森突然雙手不自覺得顫抖、抽搐，嘴唇也逐漸發白，接著就暈厥在車上一動也不動，嚇得男子趕緊將加布里埃爾迪克森送往當地的醫院UPA Jardim Casqueiro急救。

然而經過醫生的搶救，加布里埃爾迪克森最後還是因心臟病發，在當天凌晨1點多心臟驟停而宣布身亡，讓男子與少女的家屬相當錯愕。

隨後經過警方調查發現，加布里埃爾迪克森的家人不但不知道男子的身份，也不清楚加布里埃爾迪克森其實有心血管方面的疾病，而在治療的過程中有護士發現加布里埃爾迪克森的下體有出血的現象，懷疑她曾遭到性暴力對待，但最後此說法遭到院方駁斥，至於男子到底跟加布里埃爾迪克森是什麼關係警方不願透露，全案也持續調查中。