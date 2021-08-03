最崩潰的報恩禮物！日本一名網友近日分享一段有趣的影片，只見一隻貓不斷拍打家門，興奮地要求主人幫牠開門，但飼主一看到愛貓嘴裡叼了一隻老鼠，嚇得趕緊收手，不敢讓牠進屋，而愛貓完全搞不清楚狀況，還露出「我立大功」的驕傲臉，讓不少人笑翻。

日本網友@maruon22將影片分享至Twitter，當時一隻貓不斷在門外張望，跳到門廊的手把上拍打玻璃門，而主人聽到聲響後，馬上到門前查看，才發現是愛貓回來了，但仔細一看便發現，牠嘴裡竟叼了一隻死老鼠，主人見狀後，當下反而不敢開門，愛貓則站在門外露出困惑表情，爆笑過程全被主人錄下。

影片中可見，貓咪似乎還覺得自己立下大功，見主人沒有開門，還用腳掌拍打嘴裡的老鼠，好像在說「你看看我叼了什麼禮物，你還不快點開門」。這一段影片累積50.7萬觀看次數，不少人笑著表示，「我家的貓之前叼2隻死老鼠回來，還放在我的枕頭上」、「我養的貓之前帶蟬回來，當時一看到蟬從牠嘴裡出來，我當場被嚇哭」。

而貓咪叼獵物回家的舉動，也不一定代表想報恩，動物行為學家米諾斯（Desmond Morris）在《Catwatching》書中表示，貓會將剛捕到的獵物帶回家獻給主人，其實是認為飼主沒狩獵能力，因此牠們會叼獵物回家，主要就是為了示範，讓主人看牠們如何狩獵，而這種行為最常出現在已結紮的母貓身上，由於牠們沒有自己的孩子，因此會將育兒目標轉向人類夥伴。