英國一名32歲人妻波兒（Jade Ball）一年半前生下一對雙胞胎兄弟，沒想到孩子們的膚色、髮色，甚至是眼球顏色都截然不同，就連個性也完全相反，讓身旁親友難以置信。

根據英國《每日郵報》報導，身為3寶媽的波兒透露，自己的丈夫凱德（Kade）有一半牙買加血統，一年半前她生下一對罕見的「雙色」雙胞胎，其中哥哥克萊（Klay）擁有金髮、藍眼珠與白皮膚，弟弟科爾（Cole）則是有著深色頭髮、棕色眼睛和深色皮膚。

此外兩兄弟的個性也南轅北轍，哥哥具有領袖特質，自信、頑皮，對任何事都保持好奇心；弟弟比較內向，喜歡在屋子裡跳舞，也喜歡和家人擁抱。

波兒表示，當時得知懷的是雙胞胎時，她和凱德並沒有多想，「我們只是假設，孩子們會像是我和凱德的曬黑混合物，就跟他們的哥哥一樣。從來沒想過他們一生下來的膚色竟是完全相反」。

報導指出，一對混血夫妻產下雙色雙胞胎的機率僅有百萬分之一，哥哥克萊主要遺傳到波兒的基因，擁有英國白人的顯性特徵，弟弟科爾則是受到凱德的影響，這也讓波兒驚呼，「基因真的是太不可思議了，他們看起來完全不像是雙胞胎，他們是如此不同，但一樣美麗」。

波兒透露，每當新朋友第一次看見雙胞胎兄弟時，絕對不相信兩人是同胎兄弟，並且認為波兒是在開玩笑，不過當得知真相後又不禁對兄弟兩人感到好奇，不斷詢問問題，即便是外出時也會有路人攔下她，聊聊雙胞胎的事情。