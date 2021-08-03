有些人喝醉酒時會做出脫序行為，讓旁人看了都忍不住替他捏一把冷汗。大陸一名男子日前和朋友聚會喝酒，中途剔牙時意外將一根5公分的牙籤吞下，但他因為醉到不省人事，完全沒有察覺，之後連續腹痛10天緊急就醫，才發現有一根牙籤卡在腸道中，所幸術後順利撿回性命。

根據《頭條新聞》報導，居住在廣東深圳的嚴姓男子日前和朋友聚會喝酒，在剔牙時因為已經有些半醉，竟不小心吞下一根5公分的牙籤，不過男子卻完全沒有印象，雖然回家後就開始出現腹痛症狀，但當時他以為自己只是吃壞肚子，並沒有太過在意，還一直忍耐長達10天，最後終於受不了才就醫檢查。

醫生幫男子照腸鏡後發現，他的乙狀結腸處卡了一根牙籤，且附近的腸壁都已經被刺穿，出現化膿、出血的現象；羅湖人民醫院醫生王開發指出，這根牙籤卡在一個比較難處理的位置，後來經過多種嘗試才終於順利取出，並幫他的傷口止血消炎，目前男子的恢復狀況良好，休息幾日就可以出院。

新聞曝光後不少網友都覺得十分恐怖，紛紛留言：「太可怕了，怪不得別人說牙籤還能撬鎖」、「他怎麼吞得下去？」、「喝酒別喝醉，飲酒誤事傷身體」、「以後肯定不敢喝酒了」、「他居然還能忍10天？太強了吧」。

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