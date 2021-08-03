大部分的丈夫若是聽到妻子懷孕都會相當開心，也會十分期待孩子的到來，但烏干達一名女子高齡生下3胞胎後開心回家，卻遭到丈夫鎖在門外，不願讓她與孩子們進門，也不想要養育小孩，讓她相當錯愕。

根據外國媒體的綜合報導，來自烏干達的42歲女子凱瑟琳阿凱洛（Catherine Akello），與50歲的丈夫尼爾森奧庫魯（Nelson Oculu）結婚20年，先後生下4名子女，其中2名長子還是雙胞胎，目前已19歲。

原本以為凱瑟琳阿凱洛會就此「封肚」，沒想到42歲的她卻又再次懷上3胞胎。但凱瑟琳阿凱洛在醫院產下3胞胎的過程中，始終沒看到丈夫的身影，沒多久她便獨自帶著3個孩子開心回家，但按門鈴許久家中都沒有人回應，她只好在門外吹冷風等待丈夫回家。

沒想到丈夫回來後，竟直接進門將凱瑟琳阿凱洛與3名孩子反鎖在門外，也不想聽任何人講話，甚至不想擔起養育孩子的責任，讓凱瑟琳阿凱洛相當難過，也不好意思麻煩住在外地的其他家人。

鄰居最後看不下去，只能暫時將凱瑟琳阿凱洛與3個孩子收留在家中，並幫忙凱瑟琳阿凱洛找尋新住處，目前警方也受理此案正在進行調查。不過，尼爾森奧庫魯的兄弟透露，這已經不是他第一次這樣對待自己的妻子及孩子，他對第一任太太也是如此，讓前妻受不了離開。