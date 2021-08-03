隨著科技的發達，不少網紅靠著亮麗的外表與驚人的才藝爆紅，但美國一名女子卻靠著「超狂大嘴」而受到注意，她不僅能一口塞進1顆完整的蘋果或是3個甜甜圈，她還因此突破金氏世界紀錄。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國康乃狄克州的31歲女子莎曼莎拉姆斯德爾（Samantha Ramsdell），她雖擁有一雙水靈大眼與精緻的五官，但卻以超狂的「大嘴巴」在網路上走紅。在莎曼莎拉姆斯德爾個人的社群平台中，經常可以看到她以誇張的方式張大嘴巴並吃進大量的食物，甚至挑戰一口吃下一整顆蘋果、3個甜甜圈或是一整把的薯條與完整的三層漢堡，TikTok吸引超過170萬名粉絲追蹤。

莎曼莎拉姆斯德爾也因此受到不少人鼓勵挑戰金氏世界紀錄，沒想到她真的以6.56公分的嘴寬與張嘴可達10公分的長度突破過去的紀錄，成為「全世界最大嘴女性」的紀錄保持人。

@samramsdell5 Reply to @sammypiez coming for that title of largest female gape in the world 😂 @guinnessworldrecords wish me luck ♬ Castaways - The Backyardigans

莎曼莎拉姆斯德爾接受採訪時透露，在成名之前她曾經歷一段不好的過去，因為寬大的嘴巴讓她備受歧視與霸凌，她也因此變得相當自卑，希望自己的嘴巴能變小。

不過，莎曼莎拉姆斯德爾最後還是戰勝心魔，將大嘴視為她的超能力，也象徵著自己的與眾不同，因此她也希望每個人都能珍視自己獨有的特色。接下來，莎曼莎拉姆斯德希望自己也能利用這項特點朝表演邁進，以幽默及歌聲帶給大眾歡樂。