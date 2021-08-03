動物雖然無法與人溝通，但牠們能感受到人類的心情。泰國一名貓咪飼主在抖音表示，近日她的孩子生病發高燒，而愛貓似乎知道小主人很不舒服，因此守護在床邊不肯離開，表情看起來非常擔憂，期間牠看到主人用手撫摸小主人的額頭量體溫，牠見狀後竟也做出相同舉動，讓眾人看了非常感動。

一名女網友@dyg9ka3cykug的兒子近日生病，嚴重到發高燒，他們趕緊在孩子的額頭上蓋濕毛巾，男主人焦慮的守在床邊，有趣的是，他們飼養的橘貓似乎也很擔心小主人，期間站在床上不肯離開，而男主人隨後用手摸兒子的臉頰，看他是否有退燒跡象，蹲在一旁的橘貓見狀，也有樣學樣將腳掌放在小主人的臉上，當下讓男主人非常驚訝。

飼主也將過程拍下並上傳至抖音（TikTok），累積490萬觀看次數，讓不少人相當感動，紛紛表示「聽家人說，我小時候睡覺會踢被子，那時候家裡養的貓，會直接趴在我的肚子上」、「貓咪也很著急，希望小主人快點康復」、「我女兒懷孕時，家裡養的貓好像也知道，所以當我女兒睡覺時，牠都不會去打擾，以前常躺在我女兒肚子上，之後就改躺到我身上」。

貓是否真的能感覺到人類情緒，其實是有研究根據的，美國奧克蘭大學研究團隊，曾研究12隻貓與主人的互動，發現當主人露出笑容時，貓的反應會較正面，例如做出磨蹭飼主、打呼嚕表示滿足的舉動，假若主人臉露出不悅的表情，牠們就會不願靠近對方，在研究中也發現，貓面對陌生人時，反應就沒這麼明顯，因此也能知道，貓其實也是會認主人的，牠們不像想像中的高冷。