大陸河南前陣子連日暴雨引發各地洪災，不少民眾都被迫要撤離家園，但由於撤離命令十分臨時，許多人都來不及帶走重要財物，甚至是心愛的毛小孩，衛輝一名飼主因此忍痛把愛犬留在家中，不過7天後就忍受不了內心的煎熬，涉水回家查看狀況，沒想到愛犬十分堅強，不但幸運在洪災中存活下來，還生下了2隻寶寶，讓飼主驚喜不已。

綜合陸媒報導，衛輝市因暴雨造成嚴重洪患，整座城市宛如一座水上孤島，不少民眾都被迫要撤離家園。當地一名飼主在撤離時，因為官方所發派的車輛已經擠滿了人，他擔心愛犬會攻擊不認識的陌生人，只好忍痛將牠獨自留在家裡，不過因為愛犬已經懷孕在身，飼主在臨走前還是有做好安置，確保牠至少能撐過幾天的時間。

原本以為這次的水患很快就會過去，沒想到一個禮拜過去了仍沒有結束，飼主實在太過擔心自家愛犬的情況，決定涉水回家查看狀況，更直言：「就算是屍體，也要找到牠」。飼主回憶當時的情況表示，自己一路上都詢問同樣返家的村民是否有看到自家狗狗，但每次得到的答案都讓他非常失望。

正當他懷著沉重的心情回到自家院子時，突然看到愛犬好端端地坐在門前的椅子上，牠的嘴裡還叼著一個東西，仔細一看飼主才發現愛犬已經生下了2隻狗寶寶，讓他感到非常開心且感動，忍不住淚目說道：「整整7天7夜，牠是怎麼活下來的啊？還生了2隻寶寶」。