美國南卡羅萊納州一處海灘近日發現一隻剛出生的罕見「四眼雙頭」赤蠵龜，而這種異常狀況，疑似是因為基因突變的結果，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

根據《福斯新聞》報導，南卡羅萊納州當地的艾迪斯托海灘州立公園，有一支海龜巡邏隊，上月底在例行的巢穴盤點中，發現了一處巢穴中有三隻赤蠵龜幼龜，其中有一隻竟然罕見擁有「四眼雙頭」的變異模樣，讓巡邏隊員十分震驚。

對此，州立公園表示，四眼雙頭赤蠵龜應該是基因突變的結果，過去在南卡羅萊納州的其他沙灘也曾發現過其他雙頭幼龜，但這是艾迪斯托海灘的首次發現。事後巡邏隊員將這隻雙頭龜連同其他兩隻幼龜釋放到海裡。

四眼雙頭赤蠵龜的畫面曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太酷的發現了」、「希望雙頭龜長命百歲」、「好奇雙頭龜在野外的存活率是多少」、「如果牠是雌性，總有一天還會再回到這裡下蛋，一想到這點就覺得興奮」。

赤蠵龜又稱為紅海龜、紅蠵龜，大部分都在鹽水和河口棲息地生活，母赤蠵龜會短暫的上岸產卵，不過因為繁殖率低、外來種入侵，以及容易被人類設置的拖底漁網纏住窒息而亡，赤蠵龜被認定是瀕危動物，受到國際自然保護聯盟保護。