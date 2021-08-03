Why 'square waves' are so dangerous - and you must get out of the sea quickly if spotted https://t.co/S3kgcrhvES — The Sun (@TheSun) July 30 2021

世界上無奇不有，地球上有著無數的自然奇觀和難以名狀的美麗地方，不過民眾若在海灘上看見海面出現罕見的方形波浪，應該盡速遠離海域，否則後果恐怕不堪設想！

根據英國《太陽報》報導，有別於一般的波浪，「方塊海」的波紋看起來十分特別，但其實常見於廣闊海域與海岸的方塊海，是在兩個移動方向相反的波浪之下所形成的，當兩個獨立的氣候系統碰撞在一起時，會形成方正交錯的棋盤海浪，海面上看似平靜，但其實暗藏難以脫身的激流，被困在水中的人必須同時與兩種不同的海浪搏鬥。

歐洲太空總署研究指出，根據現有的數據顯示，這種方形波浪多年來導致數起沉船事故，因為湧浪和海風幾乎「對齊」的情況下，導致船隻穿越或是離開方塊海的時候，船身會出現20度以上的擺盪。

若想一窺方塊海的罕見奇景，全球目前只有法國南部小島雷島（Île de Ré）、台灣馬祖西莒島西方的坤坵沙灘與蛇島間的海域，以及高雄林園區的汕尾海域，在特定時間氣候下才能有幸看見。