奈及利亞一名醫學生上解剖課的時候，竟在桌面上看見自己好友的遺體，讓他瞬間崩潰衝出教室，而這個事件也導致他受到嚴重的心理創傷，每當走進解剖教室都會忍不住幻想好友站在門口的畫面，最終不得不請假幾個禮拜，讓自己能夠慢慢調適心理狀態。
根據《BBC》報導，26歲的埃格貝（Enya Egbe）在7年前還是一名醫學生，當時他和同學們圍坐在3張擺有大體的桌子前準備上解剖課，幾分鐘後埃格貝驚覺自己即將解剖的大體竟是自己的好友迪凡（Divine），瞬間崩潰逃出教室，「我們曾一起去過夜店，我看到他胸部右側有2個彈孔」。
埃格貝的同學阿娜（Oyifo Ana）對此事也印象深刻，並表示學校使用的大體大部分身上都有彈孔，「當我意識到有些人可能不是真正的罪犯時，我真的感到很難過」。
埃格貝隨後聯絡了迪凡的家人，家人稱迪凡和3個朋友在前一晚回家的途中被警方逮捕，雖然他們不斷到各間警察局尋找迪凡，但都不見他的人影，直到最後迪凡的遺體竟出現在醫學院解剖課的桌上，家人們一得知消息便急忙趕到學校將遺體帶走，並在不久後舉辦了一場喪禮。
而埃格貝因為這次事件受到了嚴重的心理創傷，每次走進解剖教室的時候，都會覺得迪凡就站在門口，導致他不得不請假幾個禮拜，最終他比自己的同學晚1年才畢業，目前正在一間醫院實驗室工作。
報導指出這起案件凸顯了奈及利亞的警察暴力問題，以及政府太平間直接將無名屍提供給醫學院使用的法律爭議，雖然有關當局事後解僱了部分殺害迪凡的警察，不過仍無法彰顯正義，但這個結局已經比大部分類似案件都還要更好；此外奈及利亞解剖學家協會也正在努力遊說修改法律，確保太平間捐贈給醫學院的大體都有完整的歷史紀錄，並且獲得家人的同意。
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