奈及利亞一名醫學生上解剖課的時候，竟在桌面上看見自己好友的遺體，讓他瞬間崩潰衝出教室，而這個事件也導致他受到嚴重的心理創傷，每當走進解剖教室都會忍不住幻想好友站在門口的畫面，最終不得不請假幾個禮拜，讓自己能夠慢慢調適心理狀態。

Nigerian medical student Enya Egbe fled his anatomy class crying after being disturbed by the corpse he was asked to work on when he realised it was the body of his friend of more than 7 years. https://t.co/PFSOdhUugV — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 2 2021

根據《BBC》報導，26歲的埃格貝（Enya Egbe）在7年前還是一名醫學生，當時他和同學們圍坐在3張擺有大體的桌子前準備上解剖課，幾分鐘後埃格貝驚覺自己即將解剖的大體竟是自己的好友迪凡（Divine），瞬間崩潰逃出教室，「我們曾一起去過夜店，我看到他胸部右側有2個彈孔」。

埃格貝的同學阿娜（Oyifo Ana）對此事也印象深刻，並表示學校使用的大體大部分身上都有彈孔，「當我意識到有些人可能不是真正的罪犯時，我真的感到很難過」。

埃格貝隨後聯絡了迪凡的家人，家人稱迪凡和3個朋友在前一晚回家的途中被警方逮捕，雖然他們不斷到各間警察局尋找迪凡，但都不見他的人影，直到最後迪凡的遺體竟出現在醫學院解剖課的桌上，家人們一得知消息便急忙趕到學校將遺體帶走，並在不久後舉辦了一場喪禮。

而埃格貝因為這次事件受到了嚴重的心理創傷，每次走進解剖教室的時候，都會覺得迪凡就站在門口，導致他不得不請假幾個禮拜，最終他比自己的同學晚1年才畢業，目前正在一間醫院實驗室工作。

報導指出這起案件凸顯了奈及利亞的警察暴力問題，以及政府太平間直接將無名屍提供給醫學院使用的法律爭議，雖然有關當局事後解僱了部分殺害迪凡的警察，不過仍無法彰顯正義，但這個結局已經比大部分類似案件都還要更好；此外奈及利亞解剖學家協會也正在努力遊說修改法律，確保太平間捐贈給醫學院的大體都有完整的歷史紀錄，並且獲得家人的同意。