位於美國紐約市下曼哈頓的華爾街，對於不少人來說是個專業又能影響金融市場的殿堂，不過近日卻爆出華爾街高層的性醜聞案。華爾街知名金融家日前便遭到6名女子聯手控告他不僅設有專屬「性監獄」大玩各種變態又破尺度的玩法讓人吃不消，甚至還有女子的胸部被玩到變形。

根據美國媒體《紐約郵報》的報導，現年66歲的華爾街金融家霍華德魯賓（Howard Rubin），不僅是知名投資人喬治索羅斯（George Soros）的左右手，負責將他名下的基金再運用，本身的資產也十分雄厚，在紐約上東區曼哈頓麥迪遜大道擁有價值數百萬美金的高檔公寓，還在維吉尼亞州的漢普頓地區擁有一棟價值約900萬美金（約新台幣2.5億）的濱海別墅。過去霍華德魯賓與妻子也經常參加慈善活動，在2015年至2016年期間便捐出了將近50萬美金（約新台幣1400萬）做公益，在業界相當受人敬重。

不過，霍華德魯賓雖外表看似文質彬彬，近日卻遭到6名女子控告他性虐待，除了踢爆他是名BDSM的愛好者外，還透露他在曼哈頓的頂樓公寓中設有專門的「性監獄」，裡面擺放了各種性虐待相關的用具，以及多張花花公子中裸體模特兒的照片。

被他找來的女子，不僅得在性監獄中竭盡所能的「服侍」他，還得接受他各種施虐行為，有時候霍華德魯賓甚至會玩過頭，不顧女子反抗爆打她們的頭部，甚至將女子裝在胸部上的填充物玩到翻轉變形，即使求助整形外科也無法恢復原狀，霍華德魯賓最後只好支付2萬美金（約新台幣56萬）賠償給該名女子。

霍華德魯賓雖每次都會給女子5000美金（約新台幣14萬）當做報酬，但從2017年開始就曾有3名女子向他提告，她妻子也因此氣到向法院訴請離婚，但霍華德魯賓似乎不改本色，隨後又遭多名女子跳出來指控。

霍華德魯賓的委任律師卻表示，這些接受交易的女子不但都曾簽署過保密協議，也十分清楚性暴力的風險，若是違反合約須賠償50萬美金（約新台幣1400萬），但她們仍接受這項交易需求，霍華德魯賓也不可能不顧女子的意願。目前全案還在調查中，6名女子已向他提出1800萬美金的賠償要求，一切就等法院審理。

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