南韓全羅南道務安郡先前才有人目擊不明飛行物，近日又有民眾在全羅北道全州市，拍下不明光球在天空飛行，目擊者表示，當時有3個不明物體飛過，還發出橘色光芒，之後竟分裂成6個光球，讓他感到非常吃驚，而專家看過影片後，認為此物體可能是UFO。

綜合韓媒報導，全羅北道全州市一名48歲李姓男子，7月23日晚上走到家門前抽菸，突然看到附近的高德山出現可疑光芒，隨後又馬上消失，他便趕緊拿出手機拍攝，之後又出現3個不明物體，發出刺眼橘光，隨後分裂成6個才瞬間消失。

影片中可見，6個不明飛行物似乎在列隊飛行，影片雖然只有短短10秒左右，但卻引發外界關注。韓國UFO調查分析中心徐鐘漢（Jong-han Seo）主任表示，影片中原本只有3個光團，之後迅速分裂成6個，這是一種以超高音速飛行的物體，且出現和消失的過程非常規律，「發光體能夠瞬間消失，這證明它移動速度比音速更快」。

徐鐘漢主任提到，若是4、5架直升機或戰鬥機聚集在一起，它們無法如此靠近的飛行，可能會撞到而墜落，雖然有人推測，這些光團可能是照明彈，但徐鐘漢主任則解釋，「照明彈用於照亮天空，因此會在空中停留幾分鐘，最長甚至達幾10分鐘，不可能瞬間消失」，再者，全州市拍到的不明飛行物體都很特殊，幾乎是成群出現，「它展示如何在不到1秒的時間內，從3個分裂成6個的獨特景象」。