所有駕駛人都知道，若要開車上路必須要先考過駕照，若是無照駕駛後果將不堪設想。而大陸一名無照男子日前高速行駛在高速公路上時，突然遇到警方臨檢，當警方要求他拿出駕照時，他竟趁著警方不注意開溜，還一路完成「鐵人三項」，讓警方疲於奔命。

根據大陸媒體《漩渦視頻》的報導，一名男子日前行駛在浙江台州的高速公路上時，途中遇到高速公路的交警攔查，要求他拿出駕照以及證件，剛開始穿著拖鞋的男子還配合警方下車，並裝傻表示沒帶任何證件，警察只好將他帶往警局中做紀錄。

但男子卻藉著上廁所的名義趁警察一個不注意開溜，快速奔向一旁的草叢，警方驚覺有異便衝上前追捕，沒想到男子跑了許久都不停，一路上除了奔跑還跨欄，最後甚至跳下河裡游泳逃竄。警方擔心男子的安危，在岸上不停勸說「沒什麼問題，你到警隊來說清楚就行了，這河很深的快上岸吧」，男子冷靜之後也發覺是自己不對，便上岸向警方自首。

經過警方調查，男子先前因某些原因駕照被吊銷，怕無照駕駛被抓才因此落跑，但他這一跑卻也犯下擾亂社會管理秩序法及個人原因導致員警受傷，依法可處15天以下的行政拘留以及200~2000人民幣的罰款。

男子的落跑影片曝光後，也吸引網友紛紛留言「被耽誤的奧運選手」、「不去參加奧運實在太可惜了」、「一個無照駕駛就爆發他的小宇宙」、「大叔能跑成這樣也是個人才」。