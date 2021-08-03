Football/soccer memories from Slough town cup final 2005 to my Southampton FC and England school boy days ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/PC2KzwlBSP — Danny Mountain INC. (@DannyMountain10) March 29 2020

俗話說隔行如隔山，但也有人轉職後再創事業高峰，成了該領域的佼佼者。英國南安普敦足球俱樂部（Southampton Football Club）前運動員丹尼（Danny Mountain）9歲時就展露驚人的足球天分，後來因為膝蓋嚴重受傷，讓他的職業生涯就此中斷，經過一段時間的沉寂後，偶然轉職成為AV男優，如今已是全球年收入前十高的成人片明星。

根據《LADbible》報導，丹尼9歲時便被網羅進入南安普敦當地最知名的職業足球俱樂部，並且憑藉優越的天分，表現十分出色，無奈16歲時，在一次比賽中膝蓋受到重傷，自此斷送後勢看好的職業生涯。

丹尼當過木工，也嘗試過各種不同的工作，但是都做不長久，直到他輾轉進入色情行業。當時年僅19歲的丹尼和一名女模交往，並且從女模的經紀人那裡得知成人片商的試鏡內容，事後他便跟著女友一起參與試鏡，「我不知道會發生什麼事，但我充滿信心，我對性事部分一點都不緊張，我只擔心在鏡頭前因為要說台詞，會顯露出緊張的情緒」。

丹尼表示，一開始他的母親對於他投身成人產業相當不諒解，「和很多人的心態一樣，她認為這份工作很下流…」直到丹尼和她認真討論這件事後，她才逐漸釋懷；至於丹尼的父親則是給予支持，要他好好努力工作。

隨著丹尼的工作一飛沖天，拍片的足跡也遍及世界各地，他十分享受工作，如今已拍攝超過600部成人影片，年收入逾100萬英鎊（約新台幣3901萬元），是全球收入前十高的成人片明星。最後他表示，「遺憾的是，我永遠無法為英國隊進球，但這並沒有阻止我取得成功。」