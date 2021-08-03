大陸男星吳亦凡上月被網紅都美竹爆料，指控他私生活不檢點、誘姦未成年少女，警方介入調查後將他列為強姦案的重大嫌疑人，目前正在接受刑事拘留，引發各界譁然。近日有網友分享離奇經驗，稱自己竟因為夢見吳亦凡而差點中了威力彩頭獎，讓所有人都覺得相當不可思議。

這名網友在「Dcard」上發文，指出自己近日某天晚上夢到和吳亦凡睡覺，原本想要逃跑卻被對方打，之後PO主就去報警，接下來畫面又跳到她看見吳亦凡和一名亞洲女生、一名外國女生睡覺，旁邊還擺了一個生日蛋糕。

詭異的夢境讓PO主覺得非常奇怪，因為她並不是吳亦凡的粉絲，平常也沒有特別關注他的新聞，不知道為何會夢見他，隨後PO主突發奇想，覺得自己從沒有買過威力彩，乾脆就藉由這次的夢境來買買看，於是便上網查吳亦凡的生日和解夢密碼，沒想到對獎時竟真的中了4000元獎金。

PO主也分享了自己選的號碼和解夢分析，11、06分別是吳亦凡的生日月份及日期，30是吳亦凡今年的年紀，25、31則是解夢密碼中代表「外國人」的數字，37代表「明星」，最後的05是因為不小心畫錯數字，所以決定將錯就錯。

雖然最後購買的數字差了2碼（10和23）就能中頭獎，但第一次買威力彩就可以獲得獎金，PO主感到非常開心；事後她還發現其實吳亦凡有一首歌的歌名就叫做「貳參」，神奇的巧合讓她忍不住笑說：「如果我想很多的話，10億就一人獨得了！」。

文章曝光後不少網友都覺得相當不可置信，紛紛留言：「好扯喔！如果是我只會覺得很瞎，然後笑完就結束了，難怪我會窮」、「真的笑死，這操作神！」、「有點猛欸」、「好猛喔！趕快哪個明星來我夢裡！」、「我有夢過一次我很喜歡的YouTuber，但完全沒有想到要買樂透」。

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