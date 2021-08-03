現代人生活及工作都相當忙碌，因此許多人都會趁著假日時購買生活所需，或是一次填滿冰箱裡的食物，但若是食物沒有仔細處理，可能會因此染病上身。大陸一名女子日前將冰在冰箱裡的雞湯拿出來喝，不久後就開始頭痛，送醫檢查竟罹患「腦膜炎」。

根據大陸媒體《荔枝新聞》的報導，來自大陸的呂姓女子，平常就十分注重身體健康。日前她將存放在冰箱2日的雞湯，沒熱過就直接拿出來喝，沒多久就感覺到不舒服，頭部劇烈疼痛，嚇得她趕緊前往南京市第二醫院檢查。經過醫生診斷，女子是感染上「李斯特菌腦膜炎」所引發的頭痛。

該院感染科醫師陳亞玲接受採訪時表示，李斯特菌（又稱李氏菌）在0度至4度的冷藏狀態下仍然可以緩慢生長。而女子因沒將雞湯熱過就喝，也喝下了不少李斯特菌，它經過腸胃黏膜一路經過淋巴結，之後便融入血液中，送往脾臟、肝臟及中樞神經，之後就引起李斯特菌性腦膜炎。

有些人染病後出現嘔吐、脖子僵硬、頭痛、發熱等症狀，厲害一點的甚至會昏迷或是癲癇，主要好發在老人、新生兒、孕婦以及免疫力缺陷者，器官移植及糖尿病等患者的死亡率更高，須多加小心。

另外，醫生還提醒，不少人會將菜囤放在冰箱一段時間才食用，因此食用前務必要將腐爛的菜挑掉、清洗乾淨，並確實煮熟才能將病菌給殺死。