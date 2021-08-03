美國阿拉斯加州一名媽媽日前與家人開車出遊，行駛過程中發現，隔壁車輛的車頂上，竟探出一顆大丹狗的頭，似乎正在享受兜風，這隻狗任由風吹牠的臉，但當時風非常的大，導致狗的臉皮全被吹到往後狂甩，牠享受速度的臉，讓人看了捧腹大笑。

根據《The Dodo》報導，居住在阿拉斯加州帕爾默的瑪格納（Kristina Magner），日前與家人一起開車出遊，途中瞥見隔壁車輛的車頂上，竟探出了一顆狗頭，嚇得她趕緊轉頭查看，發現原來是隔壁車主打開天窗，讓愛犬能夠伸出頭享受兜風。

有趣的是，由於當時駕駛開的很快，因此強風吹到大丹狗臉上時，使牠的臉皮整片往後掀，臉部表情扭曲，嘴邊肉不斷往往後甩，牙齒全露出來，有時牠還痛苦到要閉上眼睛，但大丹狗卻似乎覺得很享受，就算風再大，牠也不願意躲回車內。

瑪格納提到，這一幕爆笑畫面不想注意都很難，「那條狗讓我們大吃一驚，我笑到淚流滿面，我的孩子們也覺得很有趣」。不過讓寵物頭探出天窗，可是一件危險的事情，行駛中天外若飛來異物，恐會傷害到寵物，嚴重甚至導致牠們身首分離，緊急轉彎時也可能使寵物飛出車外，因此並不建議民眾開天窗讓寵物享受兜風。