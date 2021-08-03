從女團SKE48成員轉戰暗黑界後，有「國民AV女優」稱號的三上悠亞人氣扶搖直上，近年來她也積極拓展不同事業版圖，躋升YouTuber行列，拍攝美妝、舞蹈、日常挑戰等多種題材影片。日前她特別穿上網購的平價衣物，大秀性感身材，尤其是乍看之下平凡無奇的牛仔熱褲，一轉身屁股蛋若隱若現，讓人看了臉紅心跳。

三上悠亞日前試穿多款平價購物網的衣物，開心向粉絲分享自己的戰利品，包括活力十足的T恤熱褲，以及氣質的貼身洋裝，獨特的剪裁設計讓她的好身材一覽無遺，最後三上悠亞更換上看似平凡無奇的小背心及牛仔熱褲，但一轉身卻大有玄機。

畫面中可見，穿上黑色小背心的三上悠亞，休閒卻又不失性感，不過當她換上刷破的牛仔熱褲後，隨即引爆網友熱議，只見她一轉身，牛仔短褲背面全是鏤空設計，穿了像是沒穿一樣，露出整個渾圓美臀，讓她忍不住直呼「太害羞了吧！」

影片曝光讓網友看了臉紅心跳，紛紛留言直呼「畫面太美了」、「牛仔褲背面看起來有點危險啊」、「這件褲子真的不得了」、「這件很涼爽的褲子真的有人敢穿嗎？」、「這件褲子穿出去會被警察抓走吧」。