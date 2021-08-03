英國一名3歲男童抓到一隻毛毛蟲後，將牠放在塑膠盒中養了幾個禮拜，等到牠蛻變成蝴蝶後，不捨地在自家花園將牠放生，沒想到溫馨的畫面還沒維持幾秒鐘，男童家中飼養的寵物犬就突然衝了出來，一口把蝴蝶咬進嘴裡，讓男童氣得好幾天都不願意親近愛犬。

根據《每日郵報》報導，3歲男童羅尼（Ronnie Seddon）在幾個禮拜前抓到了一隻毛毛蟲，並將牠放在塑膠盒中飼養，最近牠終於破繭成蝶，化身成一隻美麗的白色蝴蝶，羅尼雖然捨不得，還是決定將心愛的「寵物」放生，在爸爸丹尼（Danny）的陪伴下，羅尼大力晃動了幾下塑膠盒，蝴蝶順利飛出，在花園中自由自在地飛舞著。

然而快樂的時光才過沒多久，羅尼家所飼養的騎士查理斯王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel）就突然從旁邊衝了出來，一口將蝴蝶咬進嘴裡，丹尼雖然急忙上前制止，但最終蝴蝶還是被小獵犬給吃下肚；在丹尼上傳的影片中可以看到，羅尼對於這突如其來的意外感到非常不滿，難過地皺起了眉頭。

丹尼接受採訪指出，羅尼對於愛犬的行為十分生氣，甚至好幾天都不願意和牠說話；事後他也將這段影片分享到臉書上，不少網友看到後都感到心疼又好笑，紛紛留言：「我真的不是故意要笑的，但很抱歉我實在忍不住」、「真是一場悲劇啊」、「又找到一個不該養狗的原因了」。