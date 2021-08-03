許多狗狗都對球類沒有抵抗力，因此不少飼主都會透過「你丟我撿」的接球遊戲來消耗狗狗充沛的體力。但美國一隻黃金獵犬先前在家中跟主人玩球時，卻不小心將球滾出了圍欄外，一臉哀怨的趴在地上盯著那顆球，讓主人又好氣又好笑。

來自美國北卡羅萊納州的29歲女子茉莉庫克斯（Molly Kuekes），因家中飼養兩隻可愛的黃金獵犬Eden和Bowser，她便為牠們在IG上開設帳號，分享兩隻狗狗私下的互動及逗趣的相處模式，吸引超過2萬人追蹤，人氣持續攀升。

日前，茉莉庫克斯在更新的影片中，分享了一段Eden在後院中玩球的畫面，只見對網球情有獨鍾的牠原本還開心的玩著球，下一秒球卻滾到柵欄外，讓Eden相當緊張不斷的嘗試用鼻子將球撈回，無奈柵欄的間隙太小讓牠只能默默的守在那一動也不動，深怕網球會因此不見或被人拿走。

但事實上，茉莉庫克斯知道網球一定會到處滾，因此準備了15顆網球在一旁打算讓Eden盡情玩樂，沒想到牠卻死守住那一顆，而且旁邊的大門明明就開著可以讓牠出去撿球，牠卻露出哀怨的表情始終盯著那顆球，讓茉莉庫克斯與先生笑到不行。

影片公開後也吸引超過6萬人觀看，紛紛留言「有沒有這麼哀怨」、「笑死我了牠眼裡只有球沒有門」、「Eden：我相信有一天球會自己滾回來」、「卡在那裡實在太好笑了啦」、「那表情太深情了，散發出濃濃的愛」。