今（3）日洋基隊以1:7不敵金鶯隊，不過比賽途中發生了一段有趣的插曲，一隻流浪貓誤闖棒球場，牠的「逃亡」技術十分高超，就算派出7位工作人員也無法捕捉到牠，場上頓時陷入一陣狂熱，眾多球迷紛紛嗨翻齊喊：「MVP！」，就連大聯盟官網也開玩笑地說應該給這隻小貓一份合約。

這段插曲發生在比賽8局下，一隻流浪貓突然出現在三壘界外區，引起全場球迷一陣狂熱，不過「誤入歧途」的牠十分驚慌，在球場內不斷亂竄，先是一路跑到警戒區，還跳到了牆上，試圖尋找可以讓牠離開的地方，現場派出7名人員圍捕小貓，但牠的身手太過靈敏，一個閃身就突破重重障礙，讓現場球迷激動狂喊：「MVP！MVP！」。

最終工作人員將界外區觀眾席的門打開，才終於讓小貓順利離開現場，比賽雖然因此暫停了5到10分鐘左右，但所有人都覺得十分有趣。金鶯外野手穆林斯（Cedric Mullins）透露，在比賽開打前他就曾在休息室看到這隻貓，不過當時牠只是靜靜待在原地，所以沒有人驅趕牠，「看到7個成年男子被一隻小貓捉弄，實在很有趣」。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）也稱讚這隻流浪貓有著五拍子球員的能力，「這隻貓表現出良好的速度、敏捷性和垂直彈跳」，就連大聯盟官網都開玩笑地說：「快給那隻貓一份合約！」。