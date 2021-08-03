獵豹具有掠食性，給人冷血、兇猛的印象，但小時候的牠們，卻宛如小貓一樣，非常可愛。日本千葉市動物園一隻獵豹媽媽「祖拉亞（Zuraya）」，1個多月前生下6隻小獵豹後，牠就變得非常忙碌，一天小獵豹們似乎急著找媽媽，竟發出「啾啾聲」奶音呼喊，讓不少人笑著說「還以為來到鳥園」。

日本千葉市動物園一隻母獵豹「祖拉亞（Zuraya）」，1個多月前生下6隻小獵豹，由於牠們模樣非常可愛，也成為動物園內的明星，園方也時常在推特分享牠們的日常，日前6隻小獵豹並排站在角落，一看到鏡頭後，先是露出好奇的表情，隨後擔心鏡頭會傷害牠們，便開始保持警戒狀態。

而小獵豹們看不到媽媽的身影，便發出啾啾聲的奶音，似乎在呼喚媽媽過去，但有趣的是，小獵豹的聲音聽起來宛如鳥聲，聲音此起彼落，形成「啾啾6重唱」，不過當時獵豹媽媽「祖拉亞」正在洗澡，因此一直遲遲未出現，小獵豹們發現狂叫完全無效，其中一隻竟直接放棄，趴地上休息。

該段影片累積39萬觀看次數，不少人笑著說「還以為來到猛獸區，原來是走到鳥園了」、「獵豹寶寶的叫聲，聽起來有點像運動鞋摩擦地板的聲音」、「看小獵豹耍狠，根本讓人害怕不起來啊」。而母獵豹「祖拉亞」一次要照顧6個寶寶，可說是非常不容易，孩子們活蹦亂跳，經常在媽媽身邊橫衝直撞，讓獵豹媽媽不禁露出眼神死的表情。