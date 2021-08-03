美國一對夫妻去年底買下一間1872年興建的農舍，當時賣家告知他們「牆上有蜜蜂」，但兩人不以為意，沒想到春天一到，蜜蜂在經歷了嚴寒的冬季後，紛紛傾巢而出，忙著採花蜜，他們這才意識到事情大條了，緊急找來養蜂人拉坦奇（Allan Lattanzi）解圍，這才知道牆壁內竟然藏了45萬隻蜜蜂，且推測這些蜜蜂已在此處生活了近35年。

根據美國《CNN》報導，女主人薇佛（Sara Weaver）透露，當時她和丈夫沉浸在買房子的喜悅，聽到賣家指出牆上有蜜蜂時，認為這只是小事，並沒有放在心上，且因為房子是在冬天買的，當時沒有構成太大的威脅。沒想到春天來臨後，成群的蜜蜂漸漸出現在他們的視野中，日子過得提心吊膽。

薇佛表示，賣家的丈夫已經去世，且屋主也不住在農舍裡，整體而言，屋子的條件相當糟糕、髒亂，「現在回想起來，我原本以為清除的是窗上的汙垢，但很可能其實是蜂蜜，因為有滴痕」。事後薇佛花費1.2萬美金（約新台幣33萬元）移除蜜蜂並翻修。

報導指出，養蜂人拉坦奇4年前也曾接獲前屋主的求助電話，但因為對方無法負擔移除費用，才會選擇賣掉農舍。據估計，藏在農舍牆壁內的蜜蜂約有45萬隻，最後拉坦奇花了一週的時間拆除被蜜蜂大軍佔據的空間，並將蜜蜂安置在自家農場內，但他強調多數蜜蜂都很溫馴，「在整個過程中，我可能只被蜇了5、6次。」

最後薇佛坦言，雖然移除蜜蜂和房屋維修的費用是一筆不小的支出，但為了住得安心，這是他們唯一的選擇。