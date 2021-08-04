東京奧運開幕至今幾家歡樂幾家愁，不少順利獲得金銀銅大獎的選手，在獲勝的瞬間都留下感動的淚水，不過有些人卻是嗨到大秀好身材。挪威跨欄選手日前在進行400公尺跨欄決賽時以卓越的成績贏得金牌，讓他激動的在鏡頭前撕掉上衣吶喊，全場也跟著暴動。

根據外國媒體的綜合報導，來自挪威的25歲短跑選手卡斯滕沃爾霍姆（Karsten Warholm），先前就曾被媒體喻為「挪威跨欄天才」。在昨日（4日）的男子400公尺跨欄決賽中，以45秒94奇蹟般的好成績，成為史上第一位「跨」進46秒內的選手，也打破了自己先前於台灣時間7月2日在世界田徑總會鑽石聯賽400公尺跨欄競賽中46秒70的紀錄，成功獲得東京奧運的金牌。

沃爾霍姆得知自己不僅拿下金牌又突破先前的紀錄時，先是一臉不可思議的看著記分板上的成績，張嘴發呆了幾秒，回過神後他才激動的在場上開心吶喊，接著就像電影《超人》一樣撕開自己的上衣，秀出結實的胸膛、蹲坐在地上不斷發出難以置信的吼叫聲，而這歷史性的一幕也被全球媒體及各國觀看比賽的田徑迷拍了下來，在網路上不斷瘋傳，吸引網友熱烈討論。

挪威跨欄選手卡斯滕沃爾霍姆（Karsten Warholm）在400公尺跨欄項目中贏得金牌，又突破自己的紀錄，興奮到撕開自己的上衣。（圖／路透社）

沃爾霍姆接受採訪時表示，雖然我的教練不斷告訴我，在這場比賽中是有可能跑進46秒的成績，但他仍然無法想像，因為對他來說就像是一面巨大的屏障，沒想到這個連作夢都想不到的事情竟然成真。就連英國BBC賽評柯林傑克森（Colin Jackson）也表示，他簡直不敢相信自己的眼睛，45秒94實在太驚人了。

🇳🇴 KARSTEN WARHOLM 🇳🇴



✅ Oro en los 400m con vallas masculino 🥇

✅ Record mundial 4️⃣5️⃣.9️⃣4️⃣#Tokio2020 #UnitedByEmotion pic.twitter.com/fm3CXCpIIw — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) August 3 2021