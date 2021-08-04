為了做事方便，不少人會利用髮圈盤起一頭秀髮，不過卻有一名女網友透露，手邊一時找不到髮圈，乾脆直接將球蟒纏繞在髮絲間，將大把秀髮通通盤起來，超震撼畫面讓數千網友直呼「頭皮麻麻的！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》附上兩張圖，並PO文表示「女孩們，若時常找不到髮圈，可以養條蛇，就是最天然的髮圈了！」畫面中可見，原PO將球蟒纏繞在髮絲間，接著等球蟒身體蜷縮成一圈後，再繞緊處理，就能輕鬆將大把頭髮通通收攏在一起。

畫面曝光後讓逾5000名網友全看傻了，紛紛崩潰直呼「媽呀！我寧願剃光頭」、「我還是披頭散髮好了」、「這髮圈成本有點貴」、「不會頭殼麻麻嗎」、「感覺蠻方便的，夏天綁起來很舒服」；不過也有網友好奇，「頭這樣不會很重嗎？」原PO則回「有一點點，畢竟前幾天才吃了三隻老鼠！」

球蟒原產於非洲的熱帶森林，因為受驚嚇時會將身體蜷縮成球狀，因而得名。與其它蟒蛇比較，球蟒的體型較為細小，性情亦較溫和，是相當受歡迎的寵物蛇類，壽命大約有20至40歲，目前紀錄中最長壽的球蟒有48年的壽命。