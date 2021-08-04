有些人不喜歡吞藥丸，總是需要用湯匙將藥丸壓碎、磨成粉末。近日美國一名護理系學生分享了一個簡單又實用的妙招，只要利用針筒和水就可以讓藥丸在短短幾秒鐘溶解，整個過程輕鬆不費力，影片曝光後吸引超過1100萬次觀看，不少網友都驚呼：「這個方法徹底改變了生活」。

根據《Buzz Feed》報導，美國護理系學生庫里（Nicholas Curry）日前在TikTok分享了讓藥丸快速壓碎溶解的妙招，只見他先把一顆藥丸放進空的針筒內，並將內筒推管向下壓住藥丸，接著吸入2c.c.左右的水，再壓推管把多餘的空氣排出，最後用手指抵住針筒洞口，把推管向後拉撞擊藥丸，沒多久的時間藥丸就完全溶解在水中。

庫里透露這個妙招其實是護理師媽媽傳授給他的，但他也強調，並不是所有的藥物都能安全溶解或適合溶解，「如果計畫在醫院裡嘗試這個方法，應該先和主管機關確認是否恰當」。

這段影片一發布立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過1100萬，不少人對此都驚訝不已，紛紛留言：「我以前都得用湯匙壓碎藥丸，這個方法真的太棒了！」、「我餵藥給祖母的時候總得磨碎所有藥丸，現在有了這個方法肯定會輕鬆不少」、「作為一名獸醫護士，我們常常用這個方法幫動物餵藥」、「因為你創造了一個真空環境，液體被吸入藥丸的孔隙中並將它溶解」。