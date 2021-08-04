英國公路警局日前收到一起離譜的公路檢舉，一名男子開車高速行駛在公路上時，發現前方車輛的駕駛動作十分詭異他便加速經過，沒想到竟看到一名年輕女性竟在車內幫正在開車的男性駕駛進行「吞吐服務」，讓他相當傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自英國的男子日前高速行駛在A1公路時，發現前方車輛中的男駕駛動作相當詭異、不斷上下抽搐，擔心他可能身體出現狀況發生危險，便加速經過該車輛一探究竟。沒想到靠近後才發現，車內除了正在開車的男性駕駛外，還有一名年約20歲的年輕女乘客正在為男駕駛進行「吞吐服務」，而他們離譜的行為都在透明的擋風玻璃中一覽無遺。

男子看到這幕後，也拿出手機將他們的行為拍了下來，女子發現有人正在拍他們，她才趕緊將頭抬起來對著鏡頭露出害羞的微笑，並用雙手摀住臉，這段影片隨後也公開在網路上瘋傳，吸引超過50萬人觀看。

網友紛紛留言「一大早就在幹這種事」、「邊開車邊吞吐是不要命了嗎」、「有沒有這麼急，這麼不要命想要害死誰」、「為何不停在路邊，非要一邊開車做這種事」。

事實上，不久前也曾有一對情侶就在光天之下脫掉褲子，並在滿是小孩及家庭的公園草地上盡情啪啪，讓一旁目睹一切的家長相當傻眼，上前阻止情侶才停止他們的親密行為。