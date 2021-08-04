大陸新疆獨庫公路有「最美公路」美稱，吸引不少民眾朝聖，不過日前卻發生一起因為手煞車失靈，導致連人帶車衝落懸崖的意外事件，事發當時全家忙著跳車，唯獨一人來不及逃生，隨車墜入山谷，恐怖瞬間全被一旁遊客拍了下來。

綜合外媒報導，一輛載滿一家人的紅色轎車停靠在新疆天山山脈的獨庫公路上，將眼前壯麗的山景盡收眼底。不久後開車的駕駛就先行下車在右側後座車門喝了一口飲料，沒想到這時車子卻突然朝著前方的懸崖滑動，儘管男子大聲喊叫，並且使出洪荒之力試圖拉住車子，但完全拉不住。

眼看車子就要衝出懸崖，男子立即要車上家人趕緊跳車，後座身穿藍衣的男童以及女子也紛紛打開後座車門倉皇逃生，唯獨坐在副駕駛座上的婦人因為解不開安全帶，最終絕望的隨車衝下山谷，消失在眾人的視野中。

報導指出，婦人墜谷後臀部慘遭重創，仍有生命危險，目前正在醫院搶救。警方表示詳細事故原因尚待釐清，將深入調查是駕駛下車忘記拉手煞車，還是手煞車故障釀成意外。