大部分的人都很喜歡喝含糖飲料，甜甜的味道相當療癒，但如果喝太多反而會傷身！大陸一名15歲少年非常愛喝可樂，平時習慣把它當成水飲用，沒想到卻因為喝了太多的含糖飲料，導致他右眼視力受損，接近失明狀態，瞳孔甚至發白呈現「淡藍色」。

根據陸媒報導，浙江15歲少年小林（化名）平時非常喜歡喝含糖飲料，尤其是可樂，經常會把它當成水喝，甚至一個晚上就能喝完一瓶1公升的可樂。最近小林發現自己的右眼瞳孔發白呈現淡藍色，視力也急遽下降，手指頭必須貼近眼睛才能看清楚，於是急忙到浙大二院眼科中心就診，醫生檢查後發現他的血糖值嚴重超標，最終確認小林患有糖尿病性白內障。

眼科主任醫生徐雯透露，糖尿病性白內障是糖尿病的併發症之一，在正常的情況下眼睛的水晶體是透明的，滲透壓和糖分也都維持在正常水平，但當身體的體液發生變化，像是糖分過多，水晶體的內部環境就會產生改變，導致水晶體變得混濁，最終失明。

所幸小林只有右眼的視力受損，但如果後續不好好控制血糖，左眼也可能受到損害，目前他已經接受糖尿病治療，等到血糖降回正常數值後，才能進一步接受眼睛手術，儘管如此，小林的右眼也無法再恢復到原本健康的狀態了。

在報導中醫生徐雯也提醒民眾，許多含糖飲料都受到青少年喜愛，但過量飲用可能造成巨大危害，除了視力之外，對腎臟、全身微血管等也可能引發嚴重損害，因此千萬不能以含糖飲料來替代日常飲水。