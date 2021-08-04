美國中央情報局（CIA）主要任務是替國家收集政治、文化、科技等各種公開或是秘密的情報，對外始終蒙著一層神秘面紗，尤其是關於外星人的相關資訊更是保密到家。不過，一名自詡為「外星人獵人」的前幹員，離開組織後便開始四處尋找外星人的蹤跡，還公開不少外星人所留下了各種「戰利品」，讓外星迷大開眼界。

根據外國媒體的報導，美國前CIA探員德雷爾西姆斯（Derrel Sims）過去曾是美軍特種部隊的隊員，退役後才加入中情局成為幹員，但篤信外星人存在的他，自從離開組織後便開始利用各種軍事技巧不斷尋找、收集並研究外星人的資料。

38年來德雷爾西姆斯遊走世界各地，採集各種外星人出沒的痕跡，還曾在被外星人綁架的受害者體內取出大量的不明植入物，甚至大方公開手中收集到的外星人皮膚樣本、聲波圖、DNA數據等資料，以證實外星人的存在。

Check out photos of 'alien implants' from Derrel Sims our guest in the second half of tonight's show: https://t.co/ULRh1O7FCt pic.twitter.com/Gu992OAFB7 — Coast to Coast AM (@coasttocoastam) May 9 2019

德雷爾西姆斯還成立團隊，透過媒體喊話召集全球各地曾遭到外星人綁架的受害者們，勇敢的站出來訴說自己的經驗以及感受，他還聲稱團隊中的成員甚至被外星人綁架高達22次。

另外，德雷爾西姆斯還考取了催眠治療師的證照，因此他也會利用催眠「喚醒」那些遭到被外星人刪去記憶的人，也經常受到邀請前往各地演講，並榮獲日本福島飛碟博物館，以及歐洲斯洛伐克博物館（Slovak National Museum）所頒發的感謝狀。

當然他種種行為也引來外界的質疑，認為他所說的一切都是一場騙局，不過他依然堅持自己的理論，多年來只要有人遭到外星人綁架後向他尋求心理諮商，他都不收任何費用，只為幫助受害者回歸正常生活。

而德雷爾西姆斯在1998年所成立的軍刀企業協會（Sabre Enterprises），至今已發行多部外星人紀錄片及著作，分享長年追尋外星人的種種經歷，但他為了擴大組織也開始開放小額捐款，希望能讓更多人相信外星人的存在。