悲傷與愛可以有很多種面貌，最近我碰到兩個非典型離世溝通案例，發現每個人對毛孩表達情感的方式真的很不一樣。

案例一問離世毛孩：「我該不該換工作？」、「可不可以出個明牌給我？」老實說這問題讓我差點沒昏倒，直接建議案主：「要問這種問題，不如不要去打擾祂吧！」。

我本來以為這是來鬧的，但我突然想起「寵物溝通師應該當主人跟毛孩之間的橋梁」，看來這橋梁還得包括讓主人知道怎麼問問題，於是我試著提醒她，離世溝通是一個彼此表達愛跟思念的機會，不要浪費了最後一次跟毛孩說話的機會。

案主這時才說，她其實想知道的是「毛孩現在過得好不好？」，因為家人都很想祂。「那為何不直接問這些？」我好奇地問到。

她說，因為家人在狗狗離世當下，都約好了不要流眼淚，不要讓祂看見大家傷心的一面，所以想用狗狗在世時跟牠閒聊的語氣，跟牠聊些有的沒的，只希望再喚起記憶中美好的連結。

感謝這位案主願意讓我了解真相，她進一步說，寶貝撿到時已經八、九歲大，推測是被繁殖場繁殖後丟棄，既沒牙齒也沒聲帶，全身都是病，家人不捨於是將牠抱回家，公主般的疼著，從牠不敢出門散步，到慢慢一步一步耐心訓練牠喜歡戶外跑步。

這樣的愛卻掩蓋在奇怪的問題下，只是怕狗狗知道主人還在難過祂會走不開。我改口建議：「愛要表達出來，狗狗會很開心的」。

非典型案例二，主人走不出安樂死的愧疚中，想問寶貝是否會怪媽咪幫牠做這個決定？貓咪回答，「主人真是笨，我遲早要走，幹嘛跳出來下這個決定，我就知道她承受不了，現在怎麼辦？」。

離世貓咪的關心與愛傳達給案主後，結果她冷冷的回答：「只要祂過得好就好，不要管我！」完全不領貓咪這份情。「祂很機車，根本不理人，但就是這樣，我才喜歡祂」她補充道。我說貓咪很感謝當年的救命之恩，案主又回我：「我不覺得祂會感謝我，有什麼好感謝的。」

好特別的主人，看似她一直否認毛孩對她的關心與感謝，只在乎「為何她燒了那麼多紙錢、辦了那麼多法會，毛孩還不能去投胎？」我想，如果沒有愛，她怎會在毛孩死後還願意花那麼多錢？只是她把情緒藏起來，儘管毛孩已經說了不怪她，但對於幫毛孩決定生死這件事，她可能還是無法釋懷吧！