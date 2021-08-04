老房子的室內空間設計經常讓人摸不著頭緒，其中最為人詬病的就是浴室都蓋在樓梯下方，因為位置是在屋子中間，不但容易發霉，空間也十分狹窄。對此，就有內行人點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼老房子的浴室都要放在樓梯下面？」為題，PO文指出，將浴室蓋在樓梯下方是不少老房子的常見設計，因為位置多半在屋子中間，不通風的情況下不僅容易發霉，而且空間十分狹窄，如果再加裝浴缸和馬桶，常常擠到懷疑人生，讓他不禁吐槽「這根本是反人類設計吧？當時到底是為什麼會有這種設計風潮？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這種格局真的很差」、「我遇到的都是做成倉庫」、「不是當倉庫就是當廁所或是浴室」；不過也有人出言緩頰，「空間利用的最大化」、「省空間」、「建築空間觀本來就會隨時代演變，而且房間也不在乎大小與舒適，只在乎多寡，隔間都很小」。

另外也有內行人點出關鍵，「因為一天待在浴室的總時數最短」、「就覺得洗澡時間短，不是一件很重要的事情」、「不把洗澡歸類為生活享受，只覺得是一天中不得不做的事情，每個時代的人重視的不一樣」。